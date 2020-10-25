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Явка на выборах составила около 37% – ЦИК

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:12
Явка на выборах составила около 37% – ЦИК
фото Эльдара Сарахмана, УП

Явка на местных выборах 25 октября составила ориентировочно 37%.

Источник: председатель ЦИК Олег Диденко на брифинге

Детали: Диденко сообщил, что по состоянию на 22 часа ЦИК получила данные с 97% территориальных избирательных комиссий. Согласно этим данным, явка составила 37%.

Председатель ЦИК отметил, что этот показатель почти на 10% меньше явки на местных выборах 2015 года, которая составила 46,6%.

По его словам, такие результаты являются "ожидаемыми и несколько закономерными" из-за карантина в связи с COVID-19.

 

Самая высокая активность избирателей в воскресенье была в Тернопольской области – 46,77%, самая низкая в Донецкой области – 31,67%.

По словам Диденко, в целом на Западе и в Центре Украины активность избирателей была несколько выше, чем на Востоке и Юге.

 
явка по данным из 97% ТВК
явка по данным из 97% ТВК

Председатель ЦИК также отметил, что нарушения на выборах существенно не повлияли на ход голосования. Подавляющее большинство нарушений касались агитации в день выборов.

Прямая речь: "По той информации, которая есть в ЦИК, нарушения на участках и вокруг них были, но они не носили массового и системного характера и не повлияли существенно на ход голосования, и надеемся, в дальнейшем не повлияют на результаты выборов".

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКвиборы
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