40% виборців було важко розібратися з бюлетенями

40% українців, які взяли участь у місцевих виборах 25 жовтня, було непросто розібратися з бюлетенями, водночас 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко.

Джерело: результати електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у день виборів

Дослівно: "Серед тих, хто голосував на місцевих виборах 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% дуже складно і 27% трохи складно. Водночас 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, і 25% – що дуже легко".

Деталі: 79% тих, хто прийшли на дільниці, вважають, що місцеві вибори важливі для країни. Водночас серед тих, хто на вибори не ходив, так вважають лише половина.

Так само виборці оптимістичніше налаштовані щодо майбутнього ніж ті, хто не голосував: 47% виборців вважають, що ситуація у їхньому місті/селі в результаті цих виборів покращиться, 38% вважають, що не зміниться, а серед неголосуючих лише 20% вважають, що ситуація покращиться, водночас більшість (58%) – що не зміниться, 13% – що погіршиться.

Також серед тих, хто не ходив на вибори відносна більшість (63%) відчуває розчарування щодо ситуації в країні, а 32% серед них відчувають надію. Ті, хто голосував, неоднозначно відповідають на питання: 44% відчувають надію, 51% – розчарування щодо країни.

Загалом серед усіх емоцій у голосуючих переважає надія (51%) та зацікавлення (24%), водночас, у тих, хто не голосував – розчарування (35%).

Дослідження проходило 25 жовтня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність – 9947 респондентів. Серед них 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів (опитування тих, хто не голосував на виборах). Помилка репрезентативності: не більше 2,8%.

А також 8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%