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40% избирателей было трудно разобраться с бюллетенями

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:15
40% избирателей было трудно разобраться с бюллетенями
Фото УП

40% украинцев, принявших участие в местных выборах 25 октября, было непросто разобраться с бюллетенями, вместе с тем 35% избирателей сказали, что это было довольно легко сделать.

Источник: результаты электорально-поведенческого исследования социологической группы "Рейтинг" в день выборов

Дословно: "Среди голосовавших на местных выборах 40% ответили, что им было сложно разобраться с бюллетенями: 13% очень сложно и 27% немного сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% – что очень легко". 

 

Детали: 79% пришедших на участки, считают, что местные выборы важны для страны. В то же время среди тех, кто на выборы не ходил, так считают только половина.

 

Так же избиратели оптимистичнее настроены относительно будущего чем те, кто не голосовал: 47% избирателей считают, что ситуация в их городе/селе в результате этих выборов улучшится, 38% считают, что не изменится, а среди неголосовавших только 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) – что не изменится, 13% – что ухудшится.

 

Также среди тех, кто не ходил на выборы относительное большинство (63%) чувствует разочарование ситуации в стране, а 32% из них чувствуют надежду. Те, кто голосовал, неоднозначно отвечают на вопрос: 44% чувствуют надежду, 51% – разочарование относительно страны. 

 

В целом среди всех эмоций у голосующих преобладает надежда (51%) и интерес (24%), в то же время у тех, кто не голосовал – разочарование (35%). 

 

Исследование проходило 25 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность – 9947 респондентов. Среди них 1200 респондентов методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров (опрос тех, кто не голосовал на выборах). Ошибка репрезентативности: не более 2,8%.

А также 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%

Украинская правда

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Темы: виборыместная властьсоциология
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