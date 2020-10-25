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У Миколаєві чинний мер позмагається з кандидатом від ОПЗЖ – екзит-пол

Неділя, 25 жовтня 2020, 21:41
У Миколаєві чинний мер позмагається з кандидатом від ОПЗЖ – екзит-пол
Facebook Сєнкевича

У другий тур виборів мера Миколаєва виходять чинний міський голова Олександр Сєнкевич та представник ОПЗЖ Владислав Чайка, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".

Джерело: Студія Савіка Шустера

 

Деталі: Сєнкевич (партія "Пропозиція") набирає 40.78% голосів.

Його головний опонент Чайка ("Опозиційна платформа – За життя") – 26.77%.

Представниця "Слуги народу" Тетяна Домбровська – 16.81%.

На виборах до Миколаївської міської ради лідирує "Опозиційна платформа – За життя", яка набирає 26.74% голосів.

 

Партія "Пропозиція" набирає 23.79%, "Слуга народу" – 19.62%, "Європейська солідарність" – 6.87%.

Крім того, 5% бар'єр долають "Партія Шарія" (5.48%) і "Наш край" (5.37%).

Довідка: Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом "Україна 24" провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді. Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У день місцевих виборів було опитано 12765 українців по всій країні. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

Українська правда

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Теми: Миколаївекзит-полвибори
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