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В Николаеве действующий мэр посоревнуется с кандидатом от ОПЗЖ – экзит-пол

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:41
В Николаеве действующий мэр посоревнуется с кандидатом от ОПЗЖ – экзит-пол
Facebook Сенкевича

Во второй тур выборов мэра Николаева выходят действующий городской голова Александр Сенкевич и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Источник: Студия Савика Шустера

 

Детали: Сенкевич (партия "Пропозиція") набирает 40.78% голосов.

Его главный оппонент Чайка ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 26.77%.

Представительница "Слуги народа" Татьяна Домбровская – 16.81%.

На выборах в Николаевской городской совет лидирует "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая набирает 26.74% голосов.

 

Партия "Пропозиція" набирает 23.79%, "Слуга народа" – 19.62%, "Европейская солидарность" – 6.87%.

Кроме того, 5% барьер преодолевают "Партия Шария" (5.48%) и "Наш край" (5.37%).

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 Украинская по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Закон требует провести второй тур течение трех недель от установления результата первого.

Украинская правда

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Темы: Николаевэкзит-полвиборы
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