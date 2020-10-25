Екзит-пол: "слуга" наступає на п'яти чинному меру в Ужгороді, за ними – ексмер
Неділя, 25 жовтня 2020, 22:50
Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у першому турі виборів міського голови Ужгорода перемагає діючий мер Богдан Андріїв, трохи позаду кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей, на третій позиції колишній голова міста Сергій Ратушняк.
Джерело: Студія Савіка Шустера
Деталі:
- Богдан Андріїв, самовисування – 23,84%;
- Віктор Щадей, "Слуга народу" – 22,73%;
- Сергій Ратушняк, самовисування – 14,73%;
- Павло Чучка, "Голос" – 6,99%;
- Олександр Білан, "Рідний дім" – 5,35%;
- Віктор Петров, "Команда Андрія Балоги" – 4,25%;
- Андрій Погорєлов, "ОПЗЖ" – 3,76%;
- Іштван Цап, самовисування – 3,72%;
- Петро Марко, "Альтернатива" – 3,45%.
На виборах Ужгородської міської ради опитування показало такі результати:
- Слуга народу – 18,91%;
- Батьківщина - 12,21%;
- Рідне Закарпаття - 8,87%;
- Європейська солідарність - 7,17%;
- Опозиційна платформа - За життя - 5,88%;
- КМКС - Партія угорців України - 5,35%;
- За майбутнє - 5,21%;
- Альтернатива - 4,86%;
- Команда Андрія Балоги - 3,30%;
- Сила і честь – 3,21%;
- Партія твого міста – 3,16%.
Інші кандидати в мери і депутати міськради набрали менше 3% голосів.
Екзит-пол проводився шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Українська правда