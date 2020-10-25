Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у першому турі виборів міського голови Ужгорода перемагає діючий мер Богдан Андріїв, трохи позаду кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей, на третій позиції колишній голова міста Сергій Ратушняк.

Джерело: Студія Савіка Шустера

Деталі:

Богдан Андріїв, самовисування – 23,84%; Віктор Щадей, "Слуга народу" – 22,73%; Сергій Ратушняк, самовисування – 14,73%; Павло Чучка, "Голос" – 6,99%; Олександр Білан, "Рідний дім" – 5,35%; Віктор Петров, "Команда Андрія Балоги" – 4,25%; Андрій Погорєлов, "ОПЗЖ" – 3,76%; Іштван Цап, самовисування – 3,72%; Петро Марко, "Альтернатива" – 3,45%.

На виборах Ужгородської міської ради опитування показало такі результати:

Слуга народу – 18,91%; Батьківщина - 12,21%; Рідне Закарпаття - 8,87%; Європейська солідарність - 7,17%; Опозиційна платформа - За життя - 5,88%; КМКС - Партія угорців України - 5,35%; За майбутнє - 5,21%; Альтернатива - 4,86%; Команда Андрія Балоги - 3,30%; Сила і честь – 3,21%; Партія твого міста – 3,16%.

Інші кандидати в мери і депутати міськради набрали менше 3% голосів.

Екзит-пол проводився шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).