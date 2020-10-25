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Екзит-пол: "слуга" наступає на п'яти чинному меру в Ужгороді, за ними – ексмер

Неділя, 25 жовтня 2020, 22:50
мер Ужгорода Богдан Андріїв

Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у першому турі виборів міського голови Ужгорода перемагає діючий мер Богдан Андріїв, трохи позаду кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей, на третій позиції колишній голова міста Сергій Ратушняк.

Джерело: Студія Савіка Шустера

Деталі:

  1. Богдан Андріїв, самовисування – 23,84%;
  2. Віктор Щадей, "Слуга народу" – 22,73%;
  3. Сергій Ратушняк, самовисування – 14,73%;
  4. Павло Чучка, "Голос" – 6,99%;
  5. Олександр Білан, "Рідний дім" – 5,35%;
  6. Віктор Петров, "Команда Андрія Балоги" – 4,25%;
  7. Андрій Погорєлов, "ОПЗЖ" – 3,76%;
  8. Іштван Цап, самовисування – 3,72%;
  9. Петро Марко, "Альтернатива" – 3,45%.
 

На виборах Ужгородської міської ради опитування показало такі результати:

  1. Слуга народу – 18,91%;
  2. Батьківщина  - 12,21%;
  3. Рідне Закарпаття  - 8,87%;
  4. Європейська солідарність  - 7,17%;
  5. Опозиційна платформа - За життя  - 5,88%;
  6. КМКС - Партія угорців України  - 5,35%;
  7. За майбутнє - 5,21%;
  8. Альтернатива - 4,86%;
  9. Команда Андрія Балоги - 3,30%;
  10. Сила і честь – 3,21%;
  11. Партія твого міста – 3,16%.
 

Інші кандидати в мери і депутати міськради набрали менше 3% голосів.

Екзит-пол проводився шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Українська правда
Теми: Ужгородвиборимісцева владаекзит-пол


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