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Экзит-пол: во 2-й тур в Ужгороде выходят действующий мэр и "слуга народа"

Воскресенье, 25 октября 2020, 22:50
мэр Ужгорода Богдан Андреевв

Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в первом туре выборов городского головы Ужгорода побеждает действующий мэр Богдан Андреев, немного позади кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей, на третьей позиции бывший глава города Сергей Ратушняк.

Источник: Студия Савика Шустера

Детали:

  1. Богдан Андреев, самовыдвижение - 23,84%;
  2. Виктор Щадей, "Слуга народа" - 22,73%;
  3. Сергей Ратушняк, самовыдвижение - 14,73%;
  4. Павел Чучка, "Голос" - 6,99%;
  5. Александр Билан, "Родной дом" - 5,35%;
  6. Виктор Петров, "Команда Андрея Балоги" - 4,25%;
  7. Андрей Погорелов, "ОПЗЖ" - 3,76%;
  8. Иштван Цап, самовыдвижение - 3,72%;
  9. Петр Марко, "Альтернатива" - 3,45%.
 

На выборах Ужгородского городского совета опрос показал следующие результаты:

  1. Слуга народа - 18,91%;
  2. Батькивщина  - 12,21%;
  3. Родное Закарпатье - 8,87%;
  4. Европейская солидарность - 7,17%;
  5. Оппозиционная платформа - За жизнь - 5,88%;
  6. КМКС - Партия венгров Украины - 5,35%;
  7. За будущее - 5,21%;
  8. Альтернатива - 4,86%;
  9. Команда Андрея Балоги - 3,30%;
  10. Сила и честь - 3,21%;
  11. Партия твоего города - 3,16%.
 

Другие кандидаты в мэры и депутаты горсовета набрали менее 3% голосов.

Экзит-пол проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Украинская правда
Темы: Ужгородвиборыместная властьэкзит-пол


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