Экзит-пол: во 2-й тур в Ужгороде выходят действующий мэр и "слуга народа"
Воскресенье, 25 октября 2020, 21:50
Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в первом туре выборов городского головы Ужгорода побеждает действующий мэр Богдан Андреев, немного позади кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей, на третьей позиции бывший глава города Сергей Ратушняк.
Источник: Студия Савика Шустера
Детали:
- Богдан Андреев, самовыдвижение - 23,84%;
- Виктор Щадей, "Слуга народа" - 22,73%;
- Сергей Ратушняк, самовыдвижение - 14,73%;
- Павел Чучка, "Голос" - 6,99%;
- Александр Билан, "Родной дом" - 5,35%;
- Виктор Петров, "Команда Андрея Балоги" - 4,25%;
- Андрей Погорелов, "ОПЗЖ" - 3,76%;
- Иштван Цап, самовыдвижение - 3,72%;
- Петр Марко, "Альтернатива" - 3,45%.
На выборах Ужгородского городского совета опрос показал следующие результаты:
- Слуга народа - 18,91%;
- Батькивщина - 12,21%;
- Родное Закарпатье - 8,87%;
- Европейская солидарность - 7,17%;
- Оппозиционная платформа - За жизнь - 5,88%;
- КМКС - Партия венгров Украины - 5,35%;
- За будущее - 5,21%;
- Альтернатива - 4,86%;
- Команда Андрея Балоги - 3,30%;
- Сила и честь - 3,21%;
- Партия твоего города - 3,16%.
Другие кандидаты в мэры и депутаты горсовета набрали менее 3% голосов.
Экзит-пол проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Украинская правда