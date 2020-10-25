Экзит-пол: во 2-й тур в Ужгороде выходят действующий мэр и "слуга народа"

Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в первом туре выборов городского головы Ужгорода побеждает действующий мэр Богдан Андреев, немного позади кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей, на третьей позиции бывший глава города Сергей Ратушняк.

Источник: Студия Савика Шустера

Детали:

Богдан Андреев, самовыдвижение - 23,84%; Виктор Щадей, "Слуга народа" - 22,73%; Сергей Ратушняк, самовыдвижение - 14,73%; Павел Чучка, "Голос" - 6,99%; Александр Билан, "Родной дом" - 5,35%; Виктор Петров, "Команда Андрея Балоги" - 4,25%; Андрей Погорелов, "ОПЗЖ" - 3,76%; Иштван Цап, самовыдвижение - 3,72%; Петр Марко, "Альтернатива" - 3,45%.

На выборах Ужгородского городского совета опрос показал следующие результаты:

Слуга народа - 18,91%; Батькивщина - 12,21%; Родное Закарпатье - 8,87%; Европейская солидарность - 7,17%; Оппозиционная платформа - За жизнь - 5,88%; КМКС - Партия венгров Украины - 5,35%; За будущее - 5,21%; Альтернатива - 4,86%; Команда Андрея Балоги - 3,30%; Сила и честь - 3,21%; Партия твоего города - 3,16%.

Другие кандидаты в мэры и депутаты горсовета набрали менее 3% голосов.

Экзит-пол проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).