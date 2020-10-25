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Нинішній мер Чернівців програє вибори - екзит-пол

Неділя, 25 жовтня 2020, 22:53

На виборах мера Чернівців перемагає Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива", яка, водночас, набирає найбільшу кількість голосів на виборах до міськради.   

Джерело: результати ексзит-полу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" та телеканалом "Україна 24"

Деталі: За даними екзит-полу Клічук набирає 29,13% голосів, Віталій Михайлішин від партії "Команда Михайлішина" другий із 21,43%.

Нинішній мер Чернівців Олексій Каспрук отримав 17,94% голосів.

 

Найбільше голосів серед партій, які балотувалися до міськради, набрала "Єдина альтернатива" - 22,14%.

Другою є "Слуга народа" - 14,74%, "Команда Михайлішина" - 12,21%, "Європейська солідарність" - 10,86%, "Пропозиція" - 8,82, Народний контроль – 5,43%.

Решта партій набрали менше 5%.  

 

Довідка: Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом "Україна 24" провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді. Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У день місцевих виборів було опитано 12765 українців по всій країні. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

Українська правда
Теми: місцева владавибориЧернівецька область


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