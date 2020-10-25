Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нынешний мэр Черновцов проигрывает выборы - экзит-пол

Воскресенье, 25 октября 2020, 22:53

На выборах мэра Черновцов побеждает Роман Кличук от партии "Единая альтернатива", которая одновременно набирает наибольшее количество голосов на выборах в горсовет.

Источник: результаты ексзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина 24"

Детали: По данным экзит-пола Кличук набирает 29,13% голосов, Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина" второй с 21,43%.

Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук получил 17,94% голосов.

 

Больше всего голосов среди партий, которые баллотировались в горсовет, набрала "Единая альтернатива" - 22,14%.

Второй результат у "Слуги народа" - 14,74%. "Команда Михайлишина" - 12,21%, "Европейская солидарность" - 10,86%, "Пропозиция" - 8,82, Народный контроль - 5,43%.

 

Остальные партии набрали менее 5%.

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Закон требует провести второй тур течение трех недель от установления результата первого.

Украинская правда
Темы: местная властьвиборыЧерновицкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаЯвка на выборах составила около 37% – ЦИК

Во Львове во второй тур выходят кандидаты с фамилиями на "С" – экзит-пол

Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол

В Киеве "Удар" первая, "ЕС" вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол "Рейтинга"

инфографикаВыборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур

Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

Все новости...
местная власть
Винницу возглавит представитель Гройсмана – экзит-пол
Экзит-пол: "слуга" наступает на пятки действующему мэру в Ужгороде, за ними – экс-мэр
40% избирателей было трудно разобраться с бюллетенями
Последние новости
23:36
Действующий мэр Черкасс посоревнуется с представителем "Голоса" – экзит-пол
23:28
инфографика Не пошли на выборы: каждый 5-й по состоянию здоровья
23:15
Координатор "5 вопросов": родителей детей-интервьюеров накажут
22:59
инфографика Опрос Зеленского: в одном вопросе мнения украинцев разделились – "Рейтинг"
22:53
Нынешний мэр Черновцов проигрывает выборы - экзит-пол
22:51
инфографикаВинницу возглавит представитель Гройсмана – экзит-пол
22:50
Экзит-пол: во 2-й тур в Ужгороде выходят действующий мэр и "слуга народа"
22:41
В Николаеве действующий мэр посоревнуется с кандидатом от ОПЗЖ – экзит-пол
22:22
Кличко: Избиратели Попова не помнят, что такое "ёлка" на Майдане и Янукович в Киеве
22:17
Спикер "опроса Зеленского" Люди круто восприняли, считаем честно
Все новости...