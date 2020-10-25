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Нынешний мэр Черновцов проигрывает выборы - экзит-пол

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:53
Нынешний мэр Черновцов проигрывает выборы - экзит-пол

На выборах мэра Черновцов побеждает Роман Кличук от партии "Единая альтернатива", которая одновременно набирает наибольшее количество голосов на выборах в горсовет.

Источник: результаты ексзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина 24"

Детали: По данным экзит-пола Кличук набирает 29,13% голосов, Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина" второй с 21,43%.

Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук получил 17,94% голосов.

 

Больше всего голосов среди партий, которые баллотировались в горсовет, набрала "Единая альтернатива" - 22,14%.

Второй результат у "Слуги народа" - 14,74%. "Команда Михайлишина" - 12,21%, "Европейская солидарность" - 10,86%, "Пропозиция" - 8,82, Народный контроль - 5,43%.

 

Остальные партии набрали менее 5%.

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Закон требует провести второй тур течение трех недель от установления результата первого.

Украинская правда

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Темы: местная властьвиборыЧерновицкая область
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