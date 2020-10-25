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Не пішли на вибори: кожен 5-й через стан здоров’я

Неділя, 25 жовтня 2020, 22:28
Не пішли на вибори: кожен 5-й через стан здоров’я
Фото УП

Кожен 5-й виборець, із тих, хто не брав участі у голосуванні, не зміг цього зробити через стан здоров’я, а кожен 7-й не знав, за кого голосувати. Для кожного 8-го вибори виявились нецікавими.

Джерело: результати електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у день виборів

Дослівно: "20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров’я, 19% –те, що не проживають за місцем прописки, 15% – зайняті в день виборів, 14% – не знали, за кого голосувати". 

 

Деталі: Для 12% вибори виявились нецікавими, 10% – проігнорували голосування через епідемію коронавірусу. У 4% не було виборів у їхньому місті/селі, та ще 4% були відсутні у списках.

Якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% з тих, хто не голосував на місцевих виборах, таки проголосували б, 13% – 50/50, 14% – можливо і 25% – не голосували б.

Дослідження проходило 25 жовтня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність – 9947 респондентів. Серед них 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів (опитування тих, хто не голосував на виборах). Помилка репрезентативності: не більше 2,8%.

А також 8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%

Передісторія: 

  • Станом на 22 годину явка виборців на місцевих виборах становила майже 37%.

Українська правда

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Теми: виборимісцева владаопитування
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