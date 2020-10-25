Не пошли на выборы: каждый 5-й по состоянию здоровья

Каждый 5-й избиратель, из тех кто не принимал участия в голосовании, не смог этого сделать по состоянию здоровья, каждый 7-й не знал, за кого голосовать, а для каждого 8-го выборы оказались неинтересными.

Источник: результаты электорально-поведенческого исследования социологической группы "Рейтинг" в день выборов

Дословно: "20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья, 19% – то, что не проживают по месту прописки, 15% – заняты в день выборов, 14% – не знали, за кого голосовать".

Детали: Для 12% выборы оказались неинтересными, 10% – проигнорировали голосование из-за эпидемии коронавируса. В 4% не было выборов в их городе/селе, и еще 4% отсутствовали в списках.

Если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, кто не голосовал на местных выборах, все-таки проголосовали бы, 13% – 50/50, 14% – возможно и 25% – не голосовали бы.

Исследование проходило 25 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность – 9947 респондентов. Среди них 1200 респондентов методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров (опрос тех, кто не голосовал на выборах). Ошибка репрезентативности: не более 2,8%.

А также 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%.

Предыстория: