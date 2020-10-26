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Через два тижні після презентації на кордоні викрили першу контрабанду iPhone 12

Понеділок, 26 жовтня 2020, 04:23
Фото: ДПСУ

Прикордонники Львівського загону викрили невеличку партію незадекларованих iPhone 12. 

Джерело: повідомлення ДПСУ

Деталі: Викрили контрабанду на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець" під час перевірки  "Мерседеса". Там прикордонники виявили 5 телефонів  марки Apple iPhone 12 Pro Max, які громадянин Німеччини заховав. 

"Товар передали працівникам митниці. Сума оцінки цієї контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень, оскільки на даний час ще немає офіційної вартості даної моделі в України", – зазначили в прикордонній службі.

Офіційні продажі смартфону в Україні ще не стартували. 

Що передувало: 13 жовтня компанія Apple презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, який позиціонує як "iPhone для фотографів".

Детальніше в огляді: 5G, лідар і новітні камери: Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12 

Українська правда
Теми: контрабандатехнологіїПрикордонна служба


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