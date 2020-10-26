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Через две недели после презентации на границе разоблачили первую контрабанду iPhone 12

Понедельник, 26 октября 2020, 04:23
Фото: ГПСУ

Пограничники Львовского отряда разоблачили небольшую партию незадекларированных iPhone 12.

Источник: сообщение ГПСУ

Детали: Раскрыли контрабанду на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки "Мерседеса". Там пограничники обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max, которые гражданин Германии спрятал.

"Товар передали работникам таможни. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 000 гривен, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине", – отметили в пограничной службе.

Официальные продажи смартфона в Украине еще не стартовали.

Что предшествовало: 13 октября компания Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, который позиционирует как "iPhone для фотографов". 

Детальнее в обзоре: 5G, лидар и новейшие камеры: Apple представила линейку смартфонов iPhone 12

Украинская правда
Темы: контрабандатехнологииПограничная служба


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