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На Вінниччині двоє молодиків напали на виборчу комісію

Понеділок, 26 жовтня 2020, 07:35
На Вінниччині двоє молодиків напали на виборчу комісію

У Тульчині на Вінниччині поліція затримала двох зловмисників, які вчинили напад на дільничну виборчу комісію та намагались заволодіти виборчою документацією.

Джерело: начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, відділ комунікації поліції Вінницької області

Деталі: Близько 4-ї ранку 26 жовтня у м. Тульчин до членів комісії, які виходили з приміщення будівлі, де розташувалась виборча дільниця, під’їхав автомобіль "Ауді". З машини вибігли двоє чоловіків та почали погрожувати фізичною розправою голові та членам комісії. Зловмисники намагались відібрати у голови комісії бюлетені та виборчу документацію, звинувачуючи членів комісії у фальсифікації.

Під час конфлікту працівник поліції, який здійснював супровід транспортування документації членами дільничної комісії до територіальної виборчої дільниці, застосував табельну зброю та викликав колег.

Екіпаж поліції, який за лічені хвилини прибув на місце події, затримав нападників та доставив у відділ поліції.

 

Затриманими виявились 25 та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району. Раніше вони в поле зору поліції не потрапляли, а у момент вчинення правопорушення знаходились в стані алкогольного сп’яніння.

Слідство розпочало кримінальні провадження за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.
Підозрювані затримані у процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення їм про підозру.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВінницька областьполіція
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