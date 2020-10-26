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На Винниччине двое молодчиков напали на избирательную комиссию

Понедельник, 26 октября 2020, 08:35

В Тульчине Винницкой области полиция задержала двух злоумышленников, которые напали на участковую избирательную комиссию и пытались завладеть избирательной документацией.

Источник: начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко, отдел коммуникации полиции Винницкой области

Детали: Около 4-х утра 26 октября в. Тульчин к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где расположилась избирательный участок, подъехал автомобиль "Ауди". Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой главе и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у главы комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации.

Во время конфликта работник полиции, который осуществлял сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную комиссию, применил табельное оружие и вызвал коллег.

Экипаж полиции, который за считанные минуты прибыл на место происшествия, задержал нападавших и доставил в отдел полиции.

Задержанными оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. Ранее они в поле зрения полиции не попадали, а в момент совершения правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие начало уголовные производства по ч. 3 ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Темы: виборыВинницкая областьполиция


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