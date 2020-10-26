У день виборів виявили менше випадків захворювання на COVID - 5,4 тисячі
За добу 25 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5 426 осіб, 73 пацієнти померли, 1 029 хворих одужали, було госпіталізовано 736 людей.
Джерело: дані РНБО та МОЗ
Деталі: Найбільше хворих у неділю, коли українців вибирали місцеву владу, було виявлено:
У Харківській області - 478 нових випадків, 2 летальних.
В Одеській області - 348 нових випадків, 5 летальних.
У Житомирській області - 345 нових випадків, 7 летальних.
У Львівській області - 335 нових випадків, 6 летальних.
У Чернівецькій області - 323 нових випадки, 2 летальних.
У Києві - 308 осіб захворіли, 15 хворих померли.
У Київській області - 301 новий випадок, без втрат.
За весь час пандемії в Україні було виявлено 348 924 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них 20 545 у дітей і 21 431 у медпрацівників (25 жовтня діагноз підтвердили 188 дітям і 182 медпрацівникам).
Померли від ускладнень внаслідок коронавірусу 6 464 особи, одужали 142 537 осіб.
Зараз хворіють 199 923 жителі України.
У виборчу неділю було зроблено 33 771 тестування на коронавірус SARS CoV2 , з них 28 779 методом ПЛР та 4 992 методом ІФА.