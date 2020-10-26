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У день виборів виявили менше випадків захворювання на COVID - 5,4 тисячі

Понеділок, 26 жовтня 2020, 07:50
У день виборів виявили менше випадків захворювання на COVID - 5,4 тисячі

За добу 25 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5 426 осіб, 73 пацієнти померли, 1 029 хворих одужали, було госпіталізовано 736 людей.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Найбільше хворих у неділю, коли українців вибирали місцеву владу, було виявлено:

У Харківській області - 478 нових випадків, 2 летальних.

В Одеській області - 348 нових випадків, 5 летальних.

У Житомирській області - 345 нових випадків, 7 летальних.

У Львівській області - 335 нових випадків, 6 летальних.

У Чернівецькій області - 323 нових випадки, 2 летальних.

У Києві - 308 осіб захворіли, 15 хворих померли.

У Київській області - 301 новий випадок, без втрат.

 

За весь час пандемії в Україні було виявлено 348 924 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них 20 545 у дітей і 21 431 у медпрацівників (25 жовтня діагноз підтвердили 188 дітям і 182 медпрацівникам).

Померли від ускладнень внаслідок коронавірусу 6 464 особи, одужали 142 537 осіб.

Зараз хворіють 199 923 жителі України.

У виборчу неділю було зроблено 33 771 тестування на коронавірус SARS CoV2 , з них 28 779 методом ПЛР та 4 992 методом ІФА.

Українська правда, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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