В день выборов обнаружили меньше случаев заболевания COVID - 5,4 тысячи
За сутки 25 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек, 73 пациента умерли, 1029 больных выздоровели, были госпитализированы 736 человек.
Источник: данные СНБО и Минздрава
Детали: Больше всего заболевших в воскресенье, когда украинцы выбирали местные власти, было выявлено:
В Харьковской области - 478 новых случаев, 2 летальных.
В Одесской области - 348 новых случаев, 5 летальных.
В Житомирской области - 345 новых случаев, 7 летальных.
Во Львовской области - 335 новых случаев, 6 летальных.
В Черновицкой области - 323 новых случая, 2 летальных.
В Киеве - 308 человек заболели, 15 больных умерли.
В Киевской области - 301 новый случай, без потерь.
За все время пандемии в Украине было выявлено 348 924 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 20 545 у детей и 21 431 у медработников (25 октября диагноз подтвердили 188 детям и 182 медработникам).
Умерли от осложнений в результате коронавируса 6 464 человека, выздоровели 142 537 человек.
Сейчас болеют 199 923 жителя Украины.
В избирательное воскресенье было сделано 33 771 тестирование на коронавирус SARS CoV2, из них 28 779 методом ПЦР и 4 992 методом ИФА.