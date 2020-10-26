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В день выборов обнаружили меньше случаев заболевания COVID - 5,4 тысячи

Понедельник, 26 октября 2020, 07:50
В день выборов обнаружили меньше случаев заболевания COVID - 5,4 тысячи

За сутки 25 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек, 73 пациента умерли, 1029 больных выздоровели, были госпитализированы 736 человек.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Больше всего заболевших в воскресенье, когда украинцы выбирали местные власти, было выявлено:

В Харьковской области - 478 новых случаев, 2 летальных.

В Одесской области - 348 новых случаев, 5 летальных.

В Житомирской области - 345 новых случаев, 7 летальных.

Во Львовской области - 335 новых случаев, 6 летальных.

В Черновицкой области - 323 новых случая, 2 летальных.

В Киеве - 308 человек заболели, 15 больных умерли.

В Киевской области - 301 новый случай, без потерь.

 

За все время пандемии в Украине было выявлено 348 924 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 20 545 у детей и 21 431 у медработников (25 октября диагноз подтвердили 188 детям и 182 медработникам).

Умерли от осложнений в результате коронавируса 6 464 человека, выздоровели 142 537 человек.

Сейчас болеют 199 923 жителя Украины.

В избирательное воскресенье было сделано 33 771 тестирование на коронавирус SARS CoV2, из них 28 779 методом ПЦР и 4 992 методом ИФА.

Украинская правда, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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