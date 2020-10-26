У Білорусі по всій країні почалися страйки через ультиматум Лукашенку

У Білорусі почалися страйки на заводах, протестують студенти - вночі закінчився строк ультиматуму, який опозиціонер Світлана Тихановська висунула самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Тихановська вимагала випустити політв'язнів, зупинити насильство і оголосити нові президентські вибори.

У понеділок на підприємствах країни почався страйк: на "Азоті" і "Хімволокно" в Гродно, МЗКТ в Мінську люди відмовилися приступити до роботи.

Пряма мова Тихановської: "Термін виконання вимог народного ультиматуму вийшов. Сьогодні починається народний страйк - наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів.

Білоруси знають: 26 жовтня головна робота - показати, що ніхто не буде працювати на режим. Працівники державних заводів і підприємств, транспортники і шахтарі, викладачі та студенти з самого ранку почали страйкувати".

Крім того, студенти різних університетів та інших навальних закладів масово приєдналися до страйку, щоб підтримати тих, хто відмовляється працювати. Студенти відмовляються йти на заняття.

Студенти БДУ чекають ректора tut.by

Протестувальників затримує міліція. Кількість затриманих поки невідома.

За інформацією МВС країни, 25 жовтня в ході протестних акцій затримали понад 500 осіб.

Шествие рабочих на «Атланте». Они скандируют «Верым, можам, пераможам». pic.twitter.com/qLu1vrfZ2O — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

Колонна рабочих МТЗ идет по Первому механическому цеху. Они скандируют «Далучайся!» pic.twitter.com/BWUVsP0qjr — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

Акция студентов журфака и ФФСН БГУ. pic.twitter.com/MvYUpLD04Q — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

Що передувало: У Мінську 25 жовтня відбувся 11-й багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли і в інших містах Білорусі.

Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день "народного ультиматуму" перевищила 100 тисяч осіб.