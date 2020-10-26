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У Білорусі по всій країні почалися страйки через ультиматум Лукашенку

Понеділок, 26 жовтня 2020, 10:08
У Білорусі по всій країні почалися страйки через ультиматум Лукашенку
tut.by

У Білорусі почалися страйки на заводах, протестують студенти - вночі закінчився строк ультиматуму, який опозиціонер Світлана Тихановська висунула самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Тихановська вимагала випустити політв'язнів, зупинити насильство і оголосити нові президентські вибори.

У понеділок на підприємствах країни почався страйк: на "Азоті" і "Хімволокно" в Гродно, МЗКТ в Мінську люди відмовилися приступити до роботи.

Пряма мова Тихановської: "Термін виконання вимог народного ультиматуму вийшов. Сьогодні починається народний страйк - наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів.

Білоруси знають: 26 жовтня головна робота - показати, що ніхто не буде працювати на режим. Працівники державних заводів і підприємств, транспортники і шахтарі, викладачі та студенти з самого ранку почали страйкувати".

Крім того, студенти різних університетів та інших навальних закладів  масово приєдналися до страйку, щоб підтримати тих, хто відмовляється працювати. Студенти відмовляються йти на заняття.

 
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tut.by

Протестувальників затримує міліція. Кількість затриманих поки невідома.

За інформацією МВС країни, 25 жовтня в ході протестних акцій затримали понад 500 осіб.

Що передувало: У Мінську 25 жовтня відбувся 11-й багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли і в інших містах Білорусі.

Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день "народного ультиматуму" перевищила 100 тисяч осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьмітингиЛукашенкоТихановська
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