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В Беларуси по всей стране начались забастовки из-за ультиматума Лукашенко

Понедельник, 26 октября 2020, 11:08
tut.by

В Беларуси начались забастовки на заводах, протестуют студенты – ночью истек строк ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко.

Источник: TUT.BY

Детали: Тихановская требовала выпустить политзаключенных, остановить насилие и объявить новые президентские выборы.

Прямая речь Тихановской: "Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.

Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать".

В понедельник на предприятиях страны началась забастовка: на "Азоте " и "Химволокно" в Гродно, МЗКТ в Минске люди отказались приступить к работе.

Кроме того, студенты разных университетов массово присоединились к забастовке, чтобы поддержать тех, кто отказывается работать. Студенты отказываются идти на занятия.

Студенты БГУКИ ждут ректора
Студенты БГУКИ ждут ректора
tut.by

Протестующих задерживает милиция. Количество задержанных пока неизвестно.

По информации МВД страны, 25 октября в ходе протестных акций задержали более 500 человек.

Что предшествовало: В Минске прошел 11-й многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста состоялись и в других городах Беларуси.

Оппозиция сообщает что количество участников акции протеста в столице Беларуси в последний день "народного ультиматума" превысило 100 тысяч человек.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенкоТихановская


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