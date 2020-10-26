Синоптики обіцяють комфортні градуси майже без дощу
Найближчої доби над територією України збережеться помірно тепла і переважно суха повітряна маса.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру
Деталі: Так 27 жовтня в більшості областей України без опадів, лише в Одеській, Миколаївській областях та в Криму місцями очікується невеликий дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, в східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.
У Києві у вівторок без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.
28 жовтня в Україні опадів також не очікується. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; днем 12-17°.
У столиці в середу - без опадів. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.