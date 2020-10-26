Синоптики обіцяють комфортні градуси майже без дощу

Найближчої доби над територією України збережеться помірно тепла і переважно суха повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Так 27 жовтня в більшості областей України без опадів, лише в Одеській, Миколаївській областях та в Криму місцями очікується невеликий дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, в східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві у вівторок без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

28 жовтня в Україні опадів також не очікується. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; днем 12-17°.

У столиці в середу - без опадів. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.