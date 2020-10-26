Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики обіцяють комфортні градуси майже без дощу

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:11
Ельдар Сарахман, УП

Найближчої доби над територією України збережеться помірно тепла і переважно суха повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Так 27 жовтня в більшості областей України без опадів, лише в Одеській, Миколаївській областях та в Криму місцями очікується невеликий дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, в східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві у вівторок без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

28 жовтня в Україні опадів також не очікується. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; днем 12-17°.

У столиці в середу - без опадів. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білорусі по всій країні почалися страйки через ультиматум Лукашенку

Явка 36,88%: на місцеві вибори прийшли 10,5 млн українців

В Україні нові карантинні зони: хто потрапив до "червоної"

У день виборів виявили менше випадків захворювання на COVID - 5,4 тисячі

Кличко може виграти у першому турі – ЗМІ

У Львові в другий тур виходять кандидати з прізвищами на "С" – екзит-пол

Усі новини...
погода
Погода: в Україні найближчими днями – майже літнє тепло
Погода у неділю порадує теплом
Синоптики дали прогноз на листопад
Останні новини
12:24
відеоМВС Білорусі каже про понад 500 затриманих на протестах у неділю
12:20
Лозінський, який сидів за вбивство, виграв вибори
12:16
Курс валют на 26 жовтня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
12:16
Нафта дешевшає третій день поспіль
12:11
Синоптики обіцяють комфортні градуси майже без дощу
12:03
Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського
11:52
Зеленського закликають до негайної ліквідації ОАСК – петиція
11:32
Які спеціальності потребують ЗНО з української мови та літератури – МОН
11:27
Скандальний екснардеп заявив про перемогу на виборах глави ОТГ
11:26
МОЗ витратить 19 мільйонів на ремдесивір, попри підозру в його неефективності
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!