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Синоптики обещают комфортные градусы почти без дождя

Понедельник, 26 октября 2020, 12:11
Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие сутки над территорией Украины сохранится умеренно теплая и преимущественно сухая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Так 27 октября в большинстве областей Украины без осадков, лишь в Одесской, Николаевской областях и в Крыму местами ожидается небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в восточных областях 1-6° тепла, днем 12-17°; в южной части ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 7-9°, днем 14-16°.

28 октября в Украине осадков также не ожидается. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днём 12-17°.

В столице в среду - без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.

Темы: погода


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