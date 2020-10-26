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Экс-нардеп, сидевший за убийство, выиграл выборы – ВВС

Понедельник, 26 октября 2020, 11:20
Экс-нардеп, сидевший за убийство, выиграл выборы – ВВС
Скриншот с видео Игоря Рудича

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил в выборах председателя объединенной территориальной общины рядом с местом убийства в Кировоградской области.

Источник: ВВС News Украина со ссылкой на местную избирательную комиссию

Дословно представитель комиссии: "Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области".

Детали: Собеседник издания уточнил, что оформление протоколов продолжается. Оппоненты Лозинского также подтвердили его победу.

Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.

Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе. Он заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.

Сейчас Подвысоцкая ОТО относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысячи избирателей.

Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

Предыстория:

  • В 2007 году господин Лозинский, который был влиятельным аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.
  • 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык.
  • В 16 году Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

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Темы: ЛозинскийвиборыКировоградская область
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