Экс-нардеп, сидевший за убийство, выиграл выборы – ВВС

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил в выборах председателя объединенной территориальной общины рядом с местом убийства в Кировоградской области.

Источник: ВВС News Украина со ссылкой на местную избирательную комиссию

Дословно представитель комиссии: "Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области".

Детали: Собеседник издания уточнил, что оформление протоколов продолжается. Оппоненты Лозинского также подтвердили его победу.

Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.

Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе. Он заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.

Сейчас Подвысоцкая ОТО относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысячи избирателей.

Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

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