Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Харківщині побили колишнього міністра

Понеділок, 26 жовтня 2020, 13:16

У місті Люботин Харківської області двоє невідомих напали і побили колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайку.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області, Facebook-сторінка Швайки

Дослівно поліція: "Поліція розслідує обставини нападу на жителя міста Люботина. Двоє невідомих побили чоловіка та заволоділи його телефоном, після чого залишили місце події на автомобілі.

На даний час 44-річний чоловік проходить медичне обстеження в одній з лікарень Харкова".

Деталі: Про напад повідомила дружина колишнього міністра 26 жовтня о 07:13.

Сам Швайка повідомив, що його відлупцювали бейсбольними битами.

Пряма мова Швайки: "Гарний" початок робочого тижня... Копаєш ділянку за з парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ...далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту".

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція шукає зловмисників.

Українська правда
Теми: Харківська областьнападполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Екснардеп, який сидів за вбивство, виграв вибори – ВВС

Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського

Зеленського закликають до негайної ліквідації ОАСК – петиція

фото, відеоУ Білорусі по всій країні почалися страйки через ультиматум Лукашенку

Явка 36,88%: на місцеві вибори прийшли 10,5 млн українців

В Україні нові карантинні зони: хто потрапив до "червоної"

Усі новини...
Харківська область
Катастрофа Ан-26: начальника університету відсторонили
Національне надбання під Харковом. Як працює найбільший в світі радіотелескоп низькочастотних хвиль
Фейковий референдум на Харківщині: місцеві депутати вирішили створити псевдоОТГ
Останні новини
13:55
Транспортне держпідприємство оштрафували на 7 мільйонів за монополію
13:52
Неурядові організації виступили проти того, щоб інститут НАНу надавав допомогу хворим з COVID-19
13:22
Кабмін призначив тимчасового керівника Архітектурно-будівельної інспекції
13:16
Вибори у Харкові: Кернес готує фото, відео і планує повернутися додому
13:16
фотоНа Харківщині побили колишнього міністра
13:15
ВОЗ: Після антирекорду кількість захворілих на COVID у світі почала падати
12:56
5 питань: ОПОРА каже, що Зеленський приховано агітував і зазіхнув на науку
12:55
Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії
12:47
У Сирії в результаті російських авіаударів по військових таборах загинули 34 людини
12:47
Грузинський сервіс прокату електросамокатів розпочав роботу в Києві
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!