На Харківщині побили колишнього міністра

У місті Люботин Харківської області двоє невідомих напали і побили колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайку.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області, Facebook-сторінка Швайки

Дослівно поліція: "Поліція розслідує обставини нападу на жителя міста Люботина. Двоє невідомих побили чоловіка та заволоділи його телефоном, після чого залишили місце події на автомобілі.

На даний час 44-річний чоловік проходить медичне обстеження в одній з лікарень Харкова".

Деталі: Про напад повідомила дружина колишнього міністра 26 жовтня о 07:13.

Сам Швайка повідомив, що його відлупцювали бейсбольними битами.

Пряма мова Швайки: "Гарний" початок робочого тижня... Копаєш ділянку за з парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ...далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту".

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція шукає зловмисників.