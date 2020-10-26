Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині побили колишнього міністра

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:16
На Харківщині побили колишнього міністра

У місті Люботин Харківської області двоє невідомих напали і побили колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайку.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області, Facebook-сторінка Швайки

Дослівно поліція: "Поліція розслідує обставини нападу на жителя міста Люботина. Двоє невідомих побили чоловіка та заволоділи його телефоном, після чого залишили місце події на автомобілі.

На даний час 44-річний чоловік проходить медичне обстеження в одній з лікарень Харкова".

Деталі: Про напад повідомила дружина колишнього міністра 26 жовтня о 07:13.

Сам Швайка повідомив, що його відлупцювали бейсбольними битами.

Пряма мова Швайки: "Гарний" початок робочого тижня... Копаєш ділянку за з парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ...далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту".

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція шукає зловмисників.

Українська правда
Теми: Харківська областьнападполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Харківська область
У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Росіяни зосередили сили на куп’янському напрямку, під Бахмут перекидають резерв − Сирський
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: