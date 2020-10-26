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На Харьковщине избили бывшего министра

Понедельник, 26 октября 2020, 13:16

В городе Люботин Харьковской области двое неизвестных напали и избили бывшего министра аграрной политики Игоря Швайку.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области, Facebook-страница Швайки

Дословно полиция: "Полиция расследует обстоятельства нападения на жителя города Люботин. Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле.

В настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова".

Детали: О нападении сообщила жена бывшего министра 26 октября в 7:13.

Сам Швайка сообщил, что его избили бейсбольными битами.

Прямая речь Швайки: "Хорошее" начало рабочей недели... копал участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю".

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция ищет злоумышленников.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьнападениеполиция


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