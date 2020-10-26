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В ЄС працюють над новими санкціями проти Лукашенка

Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:32
Фото з Twitter ЄП

В Європейському Союзі триває обговорення нових санкцій проти самопроголошеного президента Білоруса Александра Лукашенка та його режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

"Робота над ними продовжується, у Раді ЄС обговорюють другу хвилю, другу стадію санкцію. І як тільки ця робота буде закінчена, санкції будуть ухвалені і оголошені", - сказав Стано.

Він також наголосив, що білоруська влада не йде на діалог із опозицією, і в Брюсселі уважно стежать за розвитком подій, в тому числі за останніми протестами.

Раніше Євросоюз заявляв, що не виключає нових санкцій щодо Білорусі, якщо режим у Мінську наважиться використати бойову зброю під час масових протестів.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС тоді вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Проте вже 12 жовтня ЄС погодився запровадити санкції проти Лукашенка.

Теми: ЄСЛукашенкосанкції


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