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В ЕС работают над новыми санкциями против Лукашенко

Понедельник, 26 октября 2020, 14:32
Фото с Twitter ЕП

В Европейском Союзе идет обсуждение новых санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены", - сказал Стано.

Он также отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними протестами.

Ранее Евросоюз заявлял, что не исключает новых санкций в отношении Беларуси, если режим в Минске решится использовать боевое оружие во время массовых протестов.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси, но в списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС тогда решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавление протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

Однако уже 12 октября ЕС согласился ввести санкции против Лукашенко.

Темы: ЕСЛукашенкосанкции


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