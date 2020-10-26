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У МВС назвали найбрудніший регіон на виборах

Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:39
У МВС назвали найбрудніший регіон на виборах

За спостереженнями і статистикою міністерства внутрішніх справ найбільше правопорушень під час виборів виявили у Київській області.

Джерело: брифінг МВС, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Пряма мова: "Можу сказати, що найбільш гаряча ситуація була, за моїми оцінками, у Київській області".

Деталі: Директор комунікацій МВС Артем Шевченко додав, що також багато адміністративних і кримінальних правопорушень зафіксували в Києві, Одесі, Одеській області.

За інформацією МВС, станом на ранок 26 жовтня до правоохоронців надійшло понад 5000 звернень щодо порушень на виборах, зареєстрували - 159 кримінальних проваджень.

 
 

Українська правда
Теми: МВСвибориКиївська область
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