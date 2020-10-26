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В МВД назвали самый грязный регион на выборах

Понедельник, 26 октября 2020, 15:39

По наблюдениям и статистике министерства внутренних дел больше всего правонарушений во время выборов обнаружили в Киевской области.

Источник: брифинг МВД, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

Прямая речь: "Могу сказать, что наиболее горячая ситуация была, по моим оценкам, в Киевской области".

Детали: Директор коммуникаций МВД Артем Шевченко добавил, что много административных и уголовных правонарушений также зафиксировали в Киеве, Одессе, Одесской области.

 

Украинская правда
Темы: МВДвиборыКиевская область


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