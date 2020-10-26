В МВД назвали самый грязный регион на выборах
Понедельник, 26 октября 2020, 14:39
По наблюдениям и статистике министерства внутренних дел больше всего правонарушений во время выборов обнаружили в Киевской области.
Источник: брифинг МВД, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко
Прямая речь: "Могу сказать, что наиболее горячая ситуация была, по моим оценкам, в Киевской области".
Детали: Директор коммуникаций МВД Артем Шевченко добавил, что много административных и уголовных правонарушений также зафиксировали в Киеве, Одессе, Одесской области.
По информации МВД, по состоянию на утро 26 октября к правоохранителям поступило более 5000 обращений о нарушениях на выборах, зарегистрировали - 159 уголовных производств.
Украинская правда