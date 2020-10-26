ОБСЄ: вибори в Україні пройшли без порушень, але "ЗЕ-опитування" підіграло "слугам"

У бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини вважають, що виборчий процес на місцевих виборах в Україні пройшов спокійно і був добре організований, але опитування президента створило перевагу для "Слуги народу".

Джерело: керівник місії спостерігачів від БДІПЛ Інгібьyoрг Сольрун Гісладоттір, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На обмеженій кількості виборчих дільниць, які відвідували представники БДІПЛ у день виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив в цілому спокійно, був добре організованим і прозорим, всі процедури в цілому були дотримані".

Деталі: Вона додала, що це попередні висновки БДІПЛ ОБСЄ і представники місії продовжать спостереження за виборами в Україні в ході другого туру.

За її словами, місцеві вибори дуже важливі для України через реформу децентралізації, яка дала місцевій владі більше повноважень.

При цьому представник ОБСЄ зазначила, що опитування Зеленського частково створило перевагу для "Слуги народу" на виборах.

Пряма мова: "Можемо відзначити, що опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський, яке проходило поруч з виборчими дільницями в день виборів, і яке було профінансоване його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які зараз вводить його офіс, дещо створювало неправомірну політичну перевагу, а також розмивало безпосередньо кордон між державою і політичною партією".

Вона зазначила, що люди, які працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями та не проявляли активність, хоча були досить помітними.

Місія ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами розпочала свою роботу в Україні 23 вересня 2020 року, команда місії налічує 16 експертів, які працюють в Києві, а також 66 спостерігачів, які працюють по всій території України.