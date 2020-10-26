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ОБСЕ: выборы в Украине прошли без нарушений, но "ЗЕ-опрос" подыграл "слугам"

Понедельник, 26 октября 2020, 16:03
ОБСЕ: выборы в Украине прошли без нарушений, но ЗЕ-опрос подыграл слугам
фото: "Украинская правда"

В бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека считают, что избирательный процесс на местных выборах в Украине прошел спокойно и был хорошо организован, но опрос президента создал преимущество для "Слуги народа".

Источник: руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители БДИПЧ в день выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, был хорошо организован и прозрачен, все процедуры в целом были соблюдены".

Детали: Она добавила, что это предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ и представители миссии продолжат наблюдение за выборами в Украине в ходе второго тура.

По ее словам, местные выборы очень важны для Украины из-за реформы децентрализации, которая дала местной власти больше полномочий.

При этом представитель ОБСЕ отметила, что опрос Зеленского частично создал преимущество для "Слуги народа" на выборах.

Прямая речь: "Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывал непосредственно границы между государством и политической партией".

Она отметила, что работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.

Миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборами начала свою работу в Украине 23 сентября 2020 года, команда миссии насчитывает 16 экспертов, которые работают в Киеве, а также 66 наблюдателей, которые работают по всей территории Украины.

Темы: ОБСЕвиборыУкраинаЗеленскийопрос
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