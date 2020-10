Під час досліджень Місяця за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA на її зверненої до Землі стороні вперше в історії зафіксовані сліди води.

Джерело: глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter

Дослівно: "Ми вперше підтвердили наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використовувати її в якості ресурсу. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів в рамках програми Artemis".

