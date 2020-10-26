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NASA виявило воду на освітленій сонцем стороні Місяця

Понеділок, 26 жовтня 2020, 18:14
NASA виявило воду на освітленій сонцем стороні Місяця
фото: NASA

Під час досліджень Місяця за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA на її повернутій до Землі стороні вперше в історії зафіксовані сліди води.

Джерело: глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter

Дослівно: "Ми вперше підтвердили наявність води на освітленій сонцем стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використовувати її в якості ресурсу. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів в рамках програми Artemis".

Довідково: Artemis — програма НАСА у кооперації із приватними компаніями та Європейським космічним агентством щодо розвитку пілотованих космічних польотів. Її метою є "відправлення першої жінки та чергового чоловіка" на поверхню Місяця у 2024 році та створення тамтешньої інфраструктури із подальшими планами доправити астронавтів на Марс.

Українська правда

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Теми: космос
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