NASA обнаружило воду на освещенной солнцем стороне Луны
В ходе исследований Луны с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA на ее обращенной к Земле стороне впервые в истории зафиксированы следы воды.
Источник: глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter
Дословно: "Мы впервые подтвердили наличие воды на освещенной солнцем стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis".
Справка: Artemis - программа НАСА в кооперации с частными компаниями и Европейским космическим агентством по развитию пилотируемых космических полетов. Ее целью является "отправления первой женщины и очередного мужчины" на поверхность Луны в 2024 году и создание местной инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.
NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020