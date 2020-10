В ходе исследований Луны с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA на ее обращенной к Земле стороне впервые в истории зафиксированы следы воды.

Источник: глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter

Дословно: "Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis".

Справка: Artemis - программа НАСА в кооперации с частными компаниями и Европейским космическим агентством по развитию пилотируемых космических полетов. Ее целью является "отправления первой женщины и очередного мужчины" на поверхность Луны в 2024 году и создание местной инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod