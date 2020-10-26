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NASA обнаружило воду на солнечной стороне Луны

Понедельник, 26 октября 2020, 19:14
фото: NASA

В ходе исследований Луны с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA на ее обращенной к Земле стороне впервые в истории зафиксированы следы воды.

Источник: глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter

Дословно: "Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis".

Справка: Artemis - программа НАСА в кооперации с частными компаниями и Европейским космическим агентством по развитию пилотируемых космических полетов. Ее целью является "отправления первой женщины и очередного мужчины" на поверхность Луны в 2024 году и создание местной инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.

Украинская правда
Темы: космос


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