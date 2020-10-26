Синоптики показали погоду до кінця жовтня

В Україні у вівторок, 27 жовтня, збережеться суха погода, температура повітря вдень становитиме 12-17°; у південній частині – до 20° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 27 жовтня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 14-16°; по області вночі 4-9°, вдень 12-17°.

У наступні два дні, 28-29 жовтня, погода в Україні не зміниться. Синоптики обіцяють без опадів, вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; вдень 12-17°.

У столичному регіоні 28-29 жовтня збережеться тепла й суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.

Впродовж 30-31 жовтня в регіонах Україні часом невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 9-15°, у південній частині країни вночі 7-13°, вдень 12-18°.

В Карпатах дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві в останні дні жовтня також можливий невеликий дощ (вночі 30 жовтня без опадів). Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.