Синоптики показали погоду до конца октября

В Украине во вторник, 27 октября, сохранится сухая погода, температура воздуха днем ​​составит 12-17°; в южной части - до 20° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 27 октября облачно с прояснениями. Без осадков, только в южной части местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с".

Температура ночью 4-9°, в восточных областях 1-6° тепла, днем ​​12-17°; в южной части ночью 8-13°, днем ​​15-20°.

В Киеве и Киевской области завтра осадков не ожидается. Температура ночью в столице 7-9°, днем ​​14-16°; по области ночью 4-9°, днем ​​12-17°.

В ближайшие два дня, 28-29 октября, погода в Украине не изменится. Синоптики обещают без осадков, ночью и утром местами туман.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем 12-17°.

В столичном регионе 28-29 октября сохранится теплая и сухая погода, ночью и утром местами туман. Температура ночью 4-9°, днем ​​12-17°.

В течение 30-31 октября в регионах Украины временами небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, днем ​​9-15°, в южной части страны ночью 7-13°, днем ​​12-18°.

В Карпатах дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем ​​1-6° тепла.

В Киеве в последние дни октября также возможен небольшой дождь (ночью 30 октября без осадков). Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​9-14°.