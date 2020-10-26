Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"Вже заборонено в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які в ході цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що також ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

"Наші партнери будуть найближчим часом детально проінформовані про факт втручання у вибори з боку Угорщини, і ми вже проінформували про це спостережну місію ОБСЄ", - підкреслив Кулеба.

За словами глави МЗС, в даній ситуації не може бути розбіжностей, і це було конкретне втручання у внутрішні справи України.

"Не треба все зводити виключно до одного повідомлення в Facebook мого колеги Петера Сійярто. Йдеться про угорську політику в цілому. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 26 жовтня, до МЗС України запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для вручення йому ноти протесту.

25 жовтня МЗС заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства.

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.