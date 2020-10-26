Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них-это государственный секретарь канцелярии премьер - министра Венгрии", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что также инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании.

"Наши партнеры будут в ближайшее время подробно проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, в данной ситуации не может быть разногласий, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.

"Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - отметил министр.

Напомним, в понедельник, 26 октября, в МИД Украины пригласили посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для вручения ему ноты протеста.

25 октября МИД заявил о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству.

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также поддержать на выборах мэра Берегова действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.