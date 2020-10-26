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У Польщі учасники протестів проти заборони абортів блокують вулиці низки міст

Понеділок, 26 жовтня 2020, 21:08

У Польщі продовжилися протести проти рішення Конституційного суду про посилення законодавства про аборти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Ми блокуємо міста: автомобілем, велосипедом, пішки", - заявили організатори. Зібрання проходять по всій Польщі - як в невеликих містах, так і в столицях воєводств.

Після 15.00 почалися перші акції. Їх організатори раніше не повідомили, в яких саме місцях з'являться їх учасники.

Одне з перших міст, де маніфестанти з'явилися на дорогах, було Закопане. Після 16.00 список населених пунктів, де відбуваються протести, почав розширюватися.

 

Після 15. 00 почалися перші акції. Їх організатори раніше не повідомили, в яких саме місцях з'являться їх учасники.

Протестувальники у Варшаві заблокували декілька вулиць. Натовпи рухаються проїжджою частиною, збираються на перехрестях і розв’язках, блокуючи проїзд.

Про можливі труднощі в русі транспорту у Варшаві раніше повідомив мер столиці Рафал Тшасковський.

Він закликав учасників маніфестації дбати про свою безпеку.

Демонстрації, в тому числі блокування вулиць, відбуваються також у Вроцлаві, Кракові, Щецині, Ополі, Білостоці, Познані та інших містах.

Нагадаємо, у четвер 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту. 

Детальніше про питання абортів у Польщі читайте у статті: Новий "чорний протест": у Польщі захищають аборти і незалежні суди



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