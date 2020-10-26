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В Польше участники протестов против запрета абортов блокируют улицы ряда городов

Понедельник, 26 октября 2020, 20:08

В Польше продолжились протесты против решения Конституционного суда об ужесточении законодательства об абортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Мы блокируем города: автомобилем, велосипедом, пешком", - заявили организаторы. Собрания проходят по всей Польше - как в небольших городах, так и в столицах воеводств.

После 15.00 начались первые акции. Их организаторы ранее не сообщили, в каких именно местах появятся их участники.

Один из первых городов, где манифестанты появились на дорогах, был Закопане. После 16.00 список населенных пунктов, где происходят протесты, начал расширяться.

 

Протестующие в Варшаве заблокировали несколько улиц. Толпы движутся по проезжей части, собираются на перекрестках и развязках, блокируя проезд.

О возможных трудностях в движении транспорта в Варшаве ранее сообщил мэр столицы Рафал Тшасковский.

Он призвал участников манифестации заботиться о своей безопасности.

Демонстрации, в том числе блокирование улиц, происходят также во Вроцлаве, Кракове, Щецине, Ополе, Белостоке, Познани и других городах.

Напомним, в четверг 23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

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