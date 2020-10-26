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Меджлис заявляет о "катастрофической ситуации" с COVID-19 в Крыму

Понедельник, 26 октября 2020, 21:32

В Меджлисе крымскотатарского народа призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексирован Россией Крым за "катастрофическую эпидемиологическую ситуацию, вызванную высоким темпом роста заболеваемости COVID-19"

Источник: глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook

Дословно: "Количество ежедневных случаев заболеваемости COVID-19 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя давно уже превысила уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирусом в его тяжелой форме, отказывают в госпитализации, обрекая человека на верную смерть.

Российская оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. Медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одной из сопутствующих болезней пациента без указания на COVID-19. Засекреченная информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных".

Детали: Чубаров отмечает, что что главной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации является избежание РФ как оккупирующей державы мероприятий по защите здоровья и жизни населения оккупированной территории.

Президиум Меджлиса призывает СММ ОБСЕ в Украине и мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетить временно оккупированную РФ территорию Автономной Республики Крым с целью изучения ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, в частности по охране здоровья и оказания медицинской помощи в случае заболевания.

Также ведомство призывает ВОЗ предоставить жителям временно оккупированного РФ Крыму качественного медицинского обслуживания в условиях пандемии.

Почему это важно: Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

 

 

Украинская правда
Темы: МеджлисЧубаровКрымкоронавирусэпидемия


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