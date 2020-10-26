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У Єгипті на українську сім’ю напала акула: дитині не врятували руку

Понеділок, 26 жовтня 2020, 21:54
У Єгипті на українську сім’ю напала акула: дитині не врятували руку

У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина.

Джерело: Державне агентство розвитку туризму у Facebook

Деталі: Відомство зазначає, що дванадцятирічний хлопчик у реанімації, він переніс одну операцію, у вівторок запланована друга, поранену руку врятувати не вдалося.

Лікування взяв на себе уряд Єгипту.

Дослівно: "На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібний окремий страховий поліс.

Закликаємо всіх туристів бути максимально обережними в країні перебування, заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки, брати екстремальні тури у своїх ліцензованих туроператорів або їхніх офіційних локальних партнерів!"

Довідково: Снорклінг – вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і, зазвичай, з ластами. У холодній воді плавець може бути одягнений у гідрокостюм.

Українська правда

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Теми: туризмЄгипетдіти
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