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В Египте на украинскую семью напала акула: ребенку не спасли руку

Понедельник, 26 октября 2020, 21:54
В Египте на украинскую семью напала акула: ребенку не спасли руку

В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья.

Источник: Государственное агентство развития туризма в Facebook

Детали: Ведомство отмечает, что двенадцатилетний мальчик в реанимации, он перенес одну операцию, во вторник запланирована вторая, раненую руку спасти не удалось.

Лечение взяло на себя правительство Египта.

Дословно: "К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля, покупают в местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис.

Призываем всех туристов быть максимально осторожными в стране пребывания, заранее ознакомиться с правилами безопасности, брать экстремальные туры в своих лицензированных туроператоров или их официальных локальных партнеров"

Справка: Снорклинг - вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами. В холодной воде пловец может быть одет в гидрокостюм.

Украинская правда

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Темы: туризмЕгипетдети
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