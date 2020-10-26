AstraZeneca каже про схожу реакцію на вакцину серед молоді та старших людей

Вакцина від COVID-19, яку розробляє AstraZeneca при Університеті Оксфорду, викликає схожу імунну реакцію у молоді та людей похилого віку, і серед старших побічні реакції стаються рідше.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це повідомили в AstraZeneca.

"Ми дуже раді бачити схожу імуногенну реакцію серед старшої та молодшої груп дорослих, і що реактогенність (побічні реакції) серед людей старшого віку нижча - а вони є групою підвищеного ризику", - зазначив речник компанії.

Він додає, що останні результати посилюють впевненість у тому, що майбутня вакцина AZD1222 виявиться безпечною і дієвою.

Оксфордська вакцина може стати однією з перших вакцин, які отримають дозвіл на використання, але декілька випадків вже ставили під питання продовження випробувань.

AstraZeneca призупиняла випробування у зв’язку з хворобою одного з волонтерів-учасників у Британії, симптоми якого потенційно могли бути викликані побічним ефектом від вакцини, але перегляд обставин комітетом з безпеки та національним регулятором засвідчив, що дослідження безпечно продовжувати далі.

Наприкінці жовтня стало відомо про смерть одного з учасників випробувань у Бразилії. Дослідивши обставини, регуляторні органи вирішили, що експеримент безпечно продовжувати далі.

На цей час потенційну вакцину AZD1222 випробували на собі вже тисячі волонтерів у Британії, США, ПАР та Бразилії.

30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Британія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз.

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