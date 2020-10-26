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AstraZeneca говорит о схожей реакции на вакцину среди молодежи и пожилых людей

Понедельник, 26 октября 2020, 22:27

Вакцина от COVID-19, которую разрабатывает AstraZeneca при Университете Оксфорда, вызывает похожую иммунную реакцию у молодежи и пожилых людей, и среди старших побочные реакции происходят реже.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в AstraZeneca.

"Мы очень рады видеть схожую иммуногенную реакцию среди старшей и младшей групп взрослых, и реактогенность (побочные реакции) среди людей старшего возраста ниже - а они являются группой повышенного риска", - отметил представитель компании.

Он добавляет, что последние результаты усиливают уверенность в том, что будущая вакцина AZD1222 окажется безопасной и эффективной.

Оксфордская вакцина может стать одной из первых, которые получат разрешение на использование, но несколько случаев уже ставили под вопрос продолжение испытаний.

НапомнимAstraZeneca приостанавливала испытания в связи с болезнью одного из волонтеров-участников в Великобритании, симптомы которого потенциально могли быть вызваны побочным эффектом от вакцины, но пересмотр обстоятельств комитетом по безопасности и национальным регулятором показал, что исследования безопасно продолжать дальше.

В настоящее время потенциальную вакцину AZD1222 испытали на себе уже тысячи волонтеров в Великобритании, США, ЮАР и Бразилии. К финальной стадии исследований Оксфорд и AstraZeneca хотят привлечь до 50 000 волонтеров и добавить в страны-участницы Японию и Россию.

AstraZeneca стала одной из первых компаний, которые заявили об успехе масштабных испытаний вакцины от COVID-19.

30 млн доз будущей вакцины от компании уже законтрактовала Великобритания, а Еврокомиссия - 300 млн доз.

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