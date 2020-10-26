Російський Су-27 перехопив французькі винищувачі над Чорним морем
Понеділок, 26 жовтня 2020, 23:58
Російський винищувач Су-27 супроводив два французькі винищувачі-бомбардувальники, які летіли над Чорним морем.
Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Національний центр управління обороною РФ
Деталі: Як зазначають росіяни, за допомогою відповідних засобів розвідка із протиповітряної оборони помітила над акваторією Чорного моря дві "повітряні цілі", які наближались до їх кордону.
У відповідь на це в небо підняли винищувач Су-27. Екіпаж ідентифікував цілі як два винищувача-бомбардувальника "Міраж-2000" повітряних сил Франції. Після цього росіяни супроводили бомбардувальники над акваторією.
За повідомленням військових РФ, їх політ був виконаний відповідно до вимог міжнародних правил використання повітряного простору.