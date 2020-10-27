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Російський Су-27 перехватив французькі винищувачі над Чорним морем

Вівторок, 27 жовтня 2020, 00:58

Російський винищувач Су-27 супроводив два французькі винищувачі-бомбардувальники, які летіли над Чорним морем. 

Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Національний центр управління обороною РФ

Деталі: Як зазначають росіяни, за допомогою відповідних засобів розвідка із протиповітряної оборони помітила над акваторією Чорного моря дві "повітряні цілі", які наближались до їх кордону. 

У відповідь на це в небо підняли винищувач Су-27. Екіпаж ідентифікував цілі як два винищувача-бомбардувальника "Міраж-2000" повітряних сил Франції. Після цього росіяни супроводили бомбардувальники над акваторією.

За повідомленням військових РФ, їх політ був виконаний відповідно до вимог міжнародних правил використання повітряного простору. 

Теми: авіаЧорне мореФранціяРосія


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