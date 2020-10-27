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Российский Су-27 перехватил французские истребители над Черным морем

Вторник, 27 октября 2020, 00:58

Российский истребитель Су-27 сопроводил два французских истребителя-бомбардировщика, которые летели над Черным морем.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ

Детали: Как отмечают россияне, с помощью соответствующих средств разведка по противовоздушной обороне заметила над акваторией Черного моря две "воздушные цели", которые приближались к их границе.

В ответ на это, в небо подняли истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал цели как двух истребителя-бомбардировщиков "Мираж-2000" ВВС Франции. После этого россияне сопроводили бомбардировщики над акваторией.

По сообщению военных РФ, их полет был выполнен в соответствии с требованиями международных правил использования воздушного пространства.

Темы: авиаЧерное мореФранцияРосcия


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