Российский Су-27 перехватил французские истребители над Черным морем
Понедельник, 26 октября 2020, 23:58
Российский истребитель Су-27 сопроводил два французских истребителя-бомбардировщика, которые летели над Черным морем.
Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ
Детали: Как отмечают россияне, с помощью соответствующих средств разведка по противовоздушной обороне заметила над акваторией Черного моря две "воздушные цели", которые приближались к их границе.
В ответ на это, в небо подняли истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал цели как двух истребителя-бомбардировщиков "Мираж-2000" ВВС Франции. После этого россияне сопроводили бомбардировщики над акваторией.
По сообщению военных РФ, их полет был выполнен в соответствии с требованиями международных правил использования воздушного пространства.