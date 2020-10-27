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Із дільниць у день виборів шпиталізували 50 осіб, одна людина померла 

Вівторок, 27 жовтня 2020, 07:17
Із дільниць у день виборів шпиталізували 50 осіб, одна людина померла 

Під час місцевих виборів 25 жовтня з виборчих дільниць до лікарень забрали 50 людей, одна людина померла

Джерело: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова: "Зареєстровано 250 викликів "швидкої" до дільниць, 50 людей шпиталізували, одна людина померла через зупинку серця до приїзду швидкої".

Деталі: За словами Ляшка, "загалом вибори відбулися із дотриманням протиепідемічних норм, прописаними у постанові Кабміну, грубих порушень не було". 

Найчастіше порушення на виборчих дільницях – це недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій, додав він.

На думку Ляшка, місцеві вибори не повинні призвести до сплеску коронавірусної хвороби.

Теми: здоров'явибориМОЗ
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