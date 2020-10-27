Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Із дільниць у день виборів шпиталізували 50 осіб, одна людина померла 

Вівторок, 27 жовтня 2020, 08:17

Під час місцевих виборів 25 жовтня з виборчих дільниць до лікарень забрали 50 людей, одна людина померла

Джерело: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова: "Зареєстровано 250 викликів "швидкої" до дільниць, 50 людей шпиталізували, одна людина померла через зупинку серця до приїзду швидкої".

Деталі: За словами Ляшка, "загалом вибори відбулися із дотриманням протиепідемічних норм, прописаними у постанові Кабміну, грубих порушень не було". 

Найчастіше порушення на виборчих дільницях – це недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій, додав він.

На думку Ляшка, місцеві вибори не повинні призвести до сплеску коронавірусної хвороби.

Теми: здоров'явибориМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибори мера Черкас: "Слуга народу" думає над тим, щоб підтримати кандидата від "Голосу"

Напад акули на українців: туроператор розповів деталі трагедії

ОАСК наказав посунути Ситника з посади через рішення КС

документКатастрофічна ситуація з COVID-19 в Криму: Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ

Новини 26 жовтня: страйк у Білорусі, опитування Зеленського

Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям

Усі новини...
здоров'я
На Франківщині через COVID помер 8-річний хлопчик
Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи – дослідження
Попереду сезон грипу: секретар РНБО закликав лікарні підготувати дитячі ліжка
Останні новини
09:37
До мільйона на місяць: Степанов розповів про плани щодо тестування на COVID-19
09:33
В Росії посилили карантин: маски в ліфтах і кафе до 23:00
09:33
Київське метро ввечері може обмежити вхід на три станції через матч
09:00
У Франції різко впала кількість нових випадків COVID
08:46
6 677 нових хворих і 126 померлих від COVID в Україні за добу 
08:37
Резніков: Рік, відведений Зеленським на пошук миру за "Мінськом", закінчується 9 грудня
08:24
фотоВ Італії масові протести проти жорстких коронавірусних обмежень
08:17
Із дільниць у день виборів шпиталізували 50 осіб, одна людина померла 
08:06
Чехія запровадила нічну комендантську годину
08:00
Головні новини понеділка і ночі: ОАСК проти Ситника, опитування Зеленського
Усі новини...