С участков в день выборов госпитализировали 50 человек, один человек умер

Во время местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один человек умер.

Источник: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь: "Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой".

Детали: По словам Ляшко, "в целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина, грубых нарушений не было".

Наиболее частые нарушения на избирательных участках - это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий, добавил он.

По мнению Ляшко, местные выборы не должны привести к всплеску коронавирусной болезни.