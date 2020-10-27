6 677 нових хворих і 126 померлих від COVID в Україні за добу 

За добу 26 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 6 677 осіб, було госпіталізовано 1 022 людини, померли 126 хворих, одужали 2 799 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, дані РНБО

Деталі: У Харківській області за минулу добу виявили 556 нових випадків захворювання, 9 хворих померли.

У Києві зафіксували 525 нових випадків, 7 летальних. До того ж, у Київській області - 311 нових випадків, 8 летальних.

У Львівській області - 478 осіб захворіли, 14 хворих померли за добу.

В Одеській області - 461 новий випадок, 5 летальних.

У Чернівецькій області - 389 нових випадків, 5 летальних.

У Хмельницькій області - 363 особи захворіли, 1 хворий помер.

У Житомирській області - 345 нових випадків, 9 летальних.

В Івано-Франківській області - 325 нових випадків, 4 летальних.

Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 фіксували у 355 601 людини, серед них 20 843 дитини та 21 812 медпрацівників (26 жовтня коронавірус виявили у 298 дітей і 271 медпрацівника).

З початку березня від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби померли 6 590 жителів України, одужали 145 336 осіб.

Зараз хворіють 203 675 жителів України.

За добу 26 жовтня в країні було проведено 56 710 тестувань, із яких 33 361 методом ПЛР і 23 349 методом ІФА.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП