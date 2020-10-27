6 677 новых больных и 126 умерших от COVID в Украине за сутки

За сутки 26 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 6 677 человек, были госпитализированы 1 022 человека, умерли 126 больных, выздоровели 2799 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, данные СНБО

Детали: В Харьковской области за минувшие сутки обнаружили 556 новых случаев заболевания, 9 больных умерли.

В Киеве зафиксировали 525 новых случаев, 7 летальных. К тому же, в Киевской области - 311 новых случаев, 8 летальных.

Во Львовской области - 478 человек заболели, 14 больных умерли за сутки.

В Одесской области - 461 новый случай, 5 летальных.

В Черновицкой области - 389 новых случаев, 5 летальных.

В Хмельницкой области - 363 человека заболели, 1 больной умер.

В Житомирской области - 345 новых случаев, 9 летальных.

В Ивано-Франковской области - 325 новых случаев, 4 летальных.

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 фиксировали у 355 601 человека, среди них 20 843 ребенка и 21 812 медработников (26 октября коронавирус обнаружили у 298 детей и 271 медработника).

С начала марта от осложнений в результате коронавирусной болезни умерли 6590 жителей Украины, выздоровели 145 336 человек.

Сейчас болеют 203 675 жителей Украины.

За сутки 26 октября в стране было проведено 56 710 тестирований, из которых 33 361 методом ПЦР и 23 349 методом ИФА.

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