Київське метро ввечері може обмежити вхід на три станції через матч
У Київському метрополітені ввечері 27 жовтня можуть обмежити вхід на станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" у зв'язку з футбольним матчем між "Шахтарем" та "Інтером".
Джерело: київський метрополітен
Дослівно: "Сьогодні, 27.10, на НСК "Олімпійський"-матч між "Шахтар"-"Інтер". Перед початком гри (о 19:55), можливе обмеження (закриття) "Олімпійської" на вхід. Після гри, можливе обмеження на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого". Перепрошуємо за можливі незручності".
Сьогодні, 27.10, на НСК «Олімпійський»-матч між «Шахтар»-«Інтер»— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) October 27, 2020
Перед початком гри (о 19:55), можливе обмеження (закриття) «Олімпійської» на вхід
Після гри, можливе обмеження на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого»
Перепрошуємо за можливі незручності pic.twitter.com/xJZ4lDIwGi