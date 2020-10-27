Київське метро ввечері може обмежити вхід на три станції через матч

У Київському метрополітені ввечері 27 жовтня можуть обмежити вхід на станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" у зв'язку з футбольним матчем між "Шахтарем" та "Інтером".

Джерело: київський метрополітен

Дослівно: "Сьогодні, 27.10, на НСК "Олімпійський"-матч між "Шахтар"-"Інтер". Перед початком гри (о 19:55), можливе обмеження (закриття) "Олімпійської" на вхід. Після гри, можливе обмеження на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого". Перепрошуємо за можливі незручності".