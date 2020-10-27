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Київське метро ввечері може обмежити вхід на три станції через матч

Вівторок, 27 жовтня 2020, 08:33
Київське метро ввечері може обмежити вхід на три станції через матч

У Київському метрополітені ввечері 27 жовтня можуть обмежити вхід на станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" у зв'язку з футбольним матчем між "Шахтарем" та "Інтером". 

Джерело: київський метрополітен 

Дослівно: "Сьогодні, 27.10, на НСК "Олімпійський"-матч між "Шахтар"-"Інтер". Перед початком гри (о 19:55), можливе обмеження (закриття) "Олімпійської" на вхід. Після гри, можливе обмеження на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого". Перепрошуємо за можливі незручності".

"Українська правда" в Threads

Теми: Київметротранспортфутбол
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